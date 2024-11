Austrália propõe proibição de redes sociais para menores de 16 anos

"As mídias sociais estão prejudicando nossos filhos e estou dando um basta a isso", disse Albanese em uma coletiva de imprensa.

Albanese citou os riscos para a saúde física e mental das crianças decorrentes do uso excessivo das mídias sociais, em especial os riscos para as meninas decorrentes de representações prejudiciais da imagem corporal e do conteúdo misógino direcionado aos meninos.

"Se você é uma criança de 14 anos que recebe esse tipo de conteúdo, em um momento em que está passando por mudanças na vida e amadurecendo, pode ser um momento realmente difícil e o que estamos fazendo é ouvir e depois agir", disse.

Vários países já prometeram restringir o uso da redes sociais por crianças por meio de legislação, embora a política da Austrália seja uma das mais rigorosas.

Até o momento, não houve tentativas de usar métodos de verificação de idade, como biometria ou identificação do governo, para impor um limite de idade nas mídias sociais, dois dos métodos que estão sendo testados.

A legislação será introduzida no Parlamento australiano neste ano, com as leis entrando em vigor 12 meses após serem ratificadas pelos parlamentares, disse Albanese.