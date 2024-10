OpenAI adiciona nova função de pesquisa ao ChatGPT

(Reuters) - A OpenAI adicionou nesta quinta-feira um conjunto de novas funções de pesquisa ao ChatGPT, optando por integrar o recurso ao chatbot em vez de lançar um produto separado.

A gigante de IA está se aventurando em um território há muito tempo dominado pelo Google, da Alphabet, competindo espaço também com o Bing, da Microsoft, que apoia a OpenAI, e com serviços emergentes como a Perplexity -- empresa de chatbot de IA focada em busca que conta com o apoio de Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Nvidia.

A OpenAI disse que a busca do ChatGPT escolherá explorar a web com base no que os usuários pedem e fornecerá respostas rápidas e oportunas, com links para fontes relevantes na web.