Google comprará energia de empresa de reatores nucleares modulares

No final do ano passado, a Kairos obteve uma licença de construção da NRC para construir um reator de demonstração no Estado do Tennessee.

Os reatores modulares pequenos são menores do que os reatores atuais, com componentes construídos em uma fábrica, em vez de no local de instalação da usina, o que reduz custos de construção.

Críticos dizem que esses reatores são caros porque podem não conseguir atingir a economia de escala de usinas maiores. Além disso, essas usinas menores provavelmente produzirão resíduos nucleares de longa duração para os quais os EUA ainda não têm um depósito definitivo.

O Google disse que, ao se comprometer com uma estrutura de carteira de pedidos com a Kairos, em vez de comprar um reator de cada vez, está enviando um sinal de demanda ao mercado e fazendo um investimento de longo prazo para acelerar o desenvolvimento de SMRs.

"Estamos confiantes de que essa nova abordagem melhorará as perspectivas de nossos projetos serem entregues dentro do custo e do cronograma", disse Mike Laufer, presidente-executivo e cofundador da Kairos.