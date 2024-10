Adobe começa a implantar ferramentas de vídeo de IA, desafiando OpenAI e Meta

(Reuters) - A Adobe anunciou nesta segunda-feira que começou a distribuir publicamente um modelo de inteligência artificial que pode gerar vídeo a partir de prompts de texto, juntando-se ao crescente grupo de empresas que tentam revolucionar a produção de cinema e televisão usando IA generativa.

O Firefly Video Model, como é chamada a tecnologia, competirá com o Sora da OpenAI, que foi lançado no início deste ano, enquanto a proprietária do TikTok, a ByteDance, e a Meta Platforms também anunciaram suas ferramentas de vídeo nos últimos meses.

Enfrentando rivais muito maiores, a Adobe apostou seu futuro na construção de modelos treinados em dados sobre os quais tem direitos de uso, garantindo que o resultado possa ser usado legalmente em trabalhos comerciais.