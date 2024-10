Musk revela táxi-robô "Cybercab" da Tesla

O executivo não disse com que rapidez a Tesla poderá aumentar a produção dos carros autônomos, superar os inevitáveis obstáculos regulatórios ou implementar um plano de negócios para superar rivais como a Waymo, da Alphabet,.

Analistas e especialistas do setor disseram que o uso de carros sem motorista pode levar anos para ser liberado totalmente pelas autoridades, especialmente devido à garantia de segurança e confiabilidade. As primeiras frotas já sofreram acidentes, alguns graves, incluindo atropelamentos. Segundo os especialistas, a tecnologia atual ainda tem dificuldade em responder a cenários adversos incluindo condições desfavoráveis de clima, cruzamentos complexos e comportamento imprevisível de pedestres.

Mas Musk, vestindo uma jaqueta de couro e dirigindo-se a uma multidão no estúdio da Warner Bros, perto de Los Angeles, disse que os carros autônomos poderão ser 10 vezes mais seguros do que os conduzidos por humanos.

"O futuro autônomo está aqui", disse Musk. "Com a autonomia, você recupera seu tempo."

Musk havia dito anteriormente que planejava operar uma frota de táxis autônomos da Tesla que os passageiros poderiam chamar por meio de um aplicativo. Proprietários de carros da Tesla também poderiam ganhar dinheiro com o aplicativo listando seus veículos como robotáxis na plataforma, disse o executivo. Mas no evento de quinta-feira o bilionário não fez nenhuma menção ao aplicativo.

O evento - intitulado "We, Robot" (Nós, Robô), em uma aparente referência aos contos de ficção científica "I, Robot", do escritor russo-americano Isaac Asimov - ecoou o comentário de Musk de que a Tesla "deveria ser considerada uma empresa de robótica com IA", em vez de uma montadora de veículos.