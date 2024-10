Prêmio Nobel de física vai para pioneiros do aprendizado de máquina

Embora tenha deixado o Google em 2023 após perceber que os computadores poderiam se tornar mais inteligentes que as pessoas muito antes do que ele e outros especialistas esperavam, Hinton disse que a própria empresa agiu com muita responsabilidade.

Hinton também disse que se arrependeu de algumas de suas pesquisas, mas que agiu com base nas informações que tinha na época.

"Nas mesmas circunstâncias, eu faria o mesmo novamente", ele disse na conferência de imprensa do Nobel. "Mas estou preocupado que a consequência geral disso possa ser sistemas mais inteligentes do que nós que eventualmente assumam o controle."

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Questionada sobre as preocupações em torno do aprendizado de máquina e outras formas de inteligência artificial, Ellen Moons, presidente do Comitê Nobel de Física, disse: "Embora o aprendizado de máquina tenha enormes benefícios, seu rápido desenvolvimento também levantou preocupações sobre nosso futuro.

"Coletivamente, os humanos têm a responsabilidade de usar essa nova tecnologia de forma segura e ética, para o maior benefício da humanidade."