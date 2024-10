BNDES libera mais de R$700 mi do Fust para conectividade

Os recursos do Fust para a modalidade de crédito têm como prioridade projetos de ampliação da conectividade no país.

"A grande maioria dos recursos do fundo é destinada a crédito...Já recebemos 2 bilhões (de reais) do Fust e mais ou menos 720 milhões já foram contratados e o restante já em pipeline de contratação. Já temos quase tudo em discussão para contratação até o fim do ano que vem dos projetos", afirmou.

Um dos projetos comtemplados com recursos do Fust foi o financiamento de 146 milhões de reais para a operadora Brisanet Serviços de Telecomunicações. A verba serviu para investimento em expansão dos serviços de telecomunicações em regiões com baixa renda e baixa qualidade de rede. O projeto da Brisanet foi a primeira operação com recursos do Fust voltado à universalização de acesso à banda larga 5G em periferias e favelas, afirmou o banco.

O banco conseguiu junto ao Conselho do Fust uma flexibilização para usar os recursos para projetos de data center no país com taxas de juros menores para projetos no Nordeste e com maior conteúdo nacional e menor pegada de carbono.