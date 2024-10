Desafiando a OpenAI, Meta anuncia novo modelo de IA para geração de vídeo com som

Os porta-vozes da Meta disseram ser improvável que a empresa libere o Movie Gen para uso aberto por desenvolvedores, como fez com sua série Llama de modelos de linguagem grande, dizendo que considera os riscos individualmente para cada modelo. Eles se recusaram a comentar a avaliação da Meta para o Movie Gen especificamente.

Em vez disso, disseram que a Meta está trabalhando diretamente com a comunidade do entretenimento e outros criadores de conteúdo nos usos do Movie Gen e o incorporará aos próprios produtos da Meta em algum momento do próximo ano.

De acordo com a postagem no blog e um artigo de pesquisa sobre a ferramenta lançado pela Meta, a empresa usou uma combinação de conjuntos de dados licenciados e publicamente disponíveis para criar o Movie Gen.

A OpenAI tem se reunido com executivos e agentes de Hollywood neste ano para discutir possíveis parcerias envolvendo a Sora, embora ainda não tenha sido relatado nenhum acordo resultante dessas conversas. As preocupações com a abordagem da empresa aumentaram em maio, quando a atriz Scarlett Johansson acusou o fabricante do ChatGPT de imitar sua voz sem permissão para seu o chatbot.

A Lions Gate Entertainment, empresa por trás de "Jogos Vorazes" e "Crepúsculo", anunciou em setembro que estava dando à startup de IA Runway acesso à sua biblioteca de filmes e televisão para treinar um modelo de IA. Em troca, segundo a empresa, o estúdio e seus cineastas poderão usar o modelo para aprimorar seu trabalho.

