Mercado Livre está em alta com IA e empréstimos

Para além dos empréstimos e do comércio eletrônico, o Mercado Livre também está fazendo experiências com uma frota de entrega por drones para levar mercadorias a consumidores em áreas de difícil acesso no Brasil.

Enquanto isso, milhões de clientes, como a mexicana Irlanda Zermeno, de 24 anos, da Cidade do México, estão fazendo empréstimos menores na plataforma na hora de fazerem suas compras.

Zermeno disse à Reuters que estava comprando um par de sapatos no aplicativo do Mercado Livre quando apareceu uma mensagem oferecendo crédito para parcelar a compra.

"Eu não procurei (uma linha de crédito), de repente eles simplesmente me perguntaram: você quer uma?", disse Zermeno, que trabalha com relações públicas. "Desde então, eu a uso com frequência. Se você pagar em dia, o valor do crédito que você pode tomar aumenta."