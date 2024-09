Biden propõe banir veículos chineses dos EUA via software e hardware

Quase todos os carros e comerciais leves mais novos são considerados "conectados" com hardware de rede a bordo que permite acesso à Internet, permitindo que eles compartilhem dados com dispositivos dentro e fora do veículo.

Um autoridade de alto escalão do governo norte-americano confirmou que a proposta bane efetivamente todos os veículos chineses existentes do mercado dos EUA, mas acrescentou que permitirá que as montadoras chinesas buscassem "autorizações específicas" para isenções.

Os EUA têm amplas evidências de que a China está posicionando malware em infraestruturas norte-americanas críticas, disse o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, na mesma reunião.

"Com potencialmente milhões de veículos em circulação, cada um com vida útil de 10 a 15 anos, o risco de interrupção e sabotagem aumenta dramaticamente", disse Sullivan.

No mês passado, a Embaixada da China em Washington criticou a ação para limitar as exportações de veículos chineses para os Estados Unidos: "A China pede que os EUA respeitem seriamente os princípios do mercado e as regras do comércio internacional e criem condições equitativas para empresas de todos os países. A China defenderá firmemente seus direitos e interesses."

A proposta prevê que as proibições de software entrem em vigor no ano-modelo de 2027, enquanto a proibição de hardware entrará em vigor no ano-modelo de 2030 ou em janeiro de 2029.