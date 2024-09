OpenAI lança nova série de modelos de IA com habilidades de "raciocínio"

A OpenAI usou o codinome Strawberry para se referir ao projeto internamente, enquanto apelidou os modelos anunciados nesta quinta-feira de o1 e o1-mini. O o1 estará disponível no ChatGPT e em sua API a partir desta quinta-feira, informou a empresa.

Noam Brown, um pesquisador da OpenAI focado em melhorar o raciocínio nos modelos da empresa, confirmou que os modelos são os mesmos do projeto Strawberry.

"Estou animado em compartilhar com todos vocês o fruto de nosso esforço na OpenAI para criar modelos de IA capazes de raciocínio verdadeiramente geral", escreveu Brown.

A OpenAI disse que o modelo o1 obteve 83% de pontuação no exame de qualificação para a Olimpíada Internacional de Matemática, em comparação com os 13% do modelo anterior, o GPT-4o.

O modelo também melhorou o desempenho em questões competitivas de programação e excedeu a precisão humana em nível de doutorado em uma referência de problemas científicos, disse a empresa.

Brown disse que os modelos conseguiram atingir as pontuações incorporando uma técnica conhecida como raciocínio de "cadeia de pensamento", que envolve a divisão de problemas complexos em etapas lógicas menores.