Casa Branca vai montar força-tarefa para lidar com desenvolvimento de IA

O presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, a executiva sênior do Google, Ruth Porat, e o presidente-executivo da Anthropic, Dario Amodei, estavam entre os representantes de empresas de tecnologia que participaram da reunião, informou a Casa Branca. Jensen Huang, presidente-executivo da Nvidia, também participou do encontro.

"Apreciamos a oportunidade de nos reunirmos com altos funcionários da administração para discutir os esforços para garantir o desenvolvimento da IA nos EUA e as necessidades de modernizar a rede de serviços públicos do país, agilizar o licenciamento de novos projetos e garantir conexões de rede oportunas para projetos de energia sem emissão de carbono que impulsionarão o crescimento nos setores de tecnologia e manufatura", disse um porta-voz da Amazon Web Services, ou AWS.

O conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan, bem como o chefe de gabinete da Casa Branca Jeff Zients e o diretor do Conselho Econômico Nacional, Lael Brainard, também participaram, juntamente com as principais autoridades climáticas do governo Biden.

"O presidente Biden e a vice-presidente Harris estão comprometidos em aprofundar a liderança dos EUA em IA, garantindo que os data centers sejam construídos nos EUA e, ao mesmo tempo, garantindo que a tecnologia seja desenvolvida de forma responsável", disse o porta-voz da Casa Branca, Robyn Patterson.

A secretária de Energia, Jennifer Granholm, e a secretária de Comércio, Gina Raimondo, também participaram.

A reunião mostrou que a Casa Branca reconhece a prioridade da infraestrutura para criar empregos e ajudar a garantir que os benefícios da IA sejam amplamente distribuídos, disse a OpenAI.