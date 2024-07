Empresa de segurança cibernética Wiz cancela acordo de US$ 23 bi com Google, diz memorando

(Reuters) - A startup israelense de segurança cibernética Wiz encerrou as negociações com a Alphabet, empresa-mãe do Google, sobre um acordo de 23 bilhões de dólares, no qual ela teria se tornado a maior aquisição da gigante de tecnologia dos Estados Unidos, de acordo com um memorando da Wiz visto pela Reuters.

O presidente-executivo da Wiz, Assaf Rappaport, disse que a empresa agora se concentrará em uma oferta pública inicial de ações, como havia planejado anteriormente, e pretende atingir uma receita recorrente anual de 1 bilhão de dólares.

Em memorando que faz referência à oferta, Rappaport disse que recusar ofertas como essa é "difícil". "Mas com nossa equipe excepcional, sinto-me confiante em fazer essa escolha", disse no documento.