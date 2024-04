Em meio a cortes de custos, Google anuncia nova demissão de funcionários

As demissões em massa seguem uma série de cortes de pessoal em todo o Google e no setor de tecnologia e mídia este ano, aumentando os temores de que as demissões possam continuar à medida que as empresas lidam com a incerteza econômica.

"Ao longo do segundo semestre de 2023 e em 2024, várias de nossas equipes fizeram mudanças para se tornarem mais eficientes e trabalhar melhor, remover camadas e alinhar seus recursos com suas maiores prioridades de produto", acrescentou o porta-voz.

Funcionários de várias equipes do Google dos departamentos financeiro e imobiliário têm sido afetados, de acordo com uma reportagem do Business Insider da quarta-feira.

As equipes financeiras do Google afetadas incluem tesouraria, serviços empresariais e operações de caixa das receitas, acrescentou a reportagem.

A diretora financeira do Google, Ruth Porat, enviou um email aos funcionários dizendo que a reestruturação inclui a expansão do crescimento para Bengaluru, Cidade do México e Dublin, segundo o Business Insider.

O Google dispensou centenas de trabalhadores de diversas equipes em janeiro, incluindo suas equipes de engenharia, hardware e assistentes, à medida que a empresa acelera o investimento e constrói suas ofertas de inteligência artificial.