HP tem receita abaixo do esperado com demanda fraca no mercado de PCs

A China continua sendo um mercado fraco, mas o mercado geral também permanece volátil e inconsistente em todas as regiões, disse o presidente-executivo da HP, Enrique Lores, a jornalistas.

A segunda maior fabricante de PCs do mundo depois da Lenovo disse que a receita de novembro a janeiro caiu cerca de 4,4%, para 13,19 bilhões de dólares, em comparação com a estimativa média dos analistas de 13,56 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

O lucro ajustado por ação ficou em 0,81 dólar, em linha com a estimativa média do mercado.

As vendas do segmento de sistemas pessoais da HP - que abriga desktops e notebooks - caíram 4% em relação ao ano anterior, enquanto o segmento de impressão registrou uma queda de 5%.

Na semana passada, a Lenovo divulgou lucro mais forte do que o esperado no terceiro trimestre, com a receita voltando a crescer após cinco trimestres de declínio. A Dell divulgará resultados de quarto trimestre nesta quinta-feira.