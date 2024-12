DC-2: O primeiro robô a ser 'preso' após brincadeira de jovens nos EUA

Sem papilas gustativas, o robô testa o vinho disparando um feixe infravermelho. Ele interpreta os vários comprimentos de onda de luz absorvidos para determinar a composição química da bebida e emite uma descrição ou rótulo por meio de seu alto-falante.

O robô Shimon entrou para o Guiness como sendo o primeiro do mundo a participar de uma batalha de rap. Desenvolvido por Gil Weinberg no Georgia Institute of Technology, ele pode ouvir e responder uma música usando uma rede neural e um software de síntese de voz.

Há 4 anos, em Atlanta, ele enfrentou o rapper Dash Smith. Na batalha, os dois lançaram ''insultos'' e fizeram rimas criativas ao ritmo ditado pelo próprio Shimon. Os cientistas o treinaram com milhares de horas de trabalho musical e literário, para que ele fosse capaz de fazer um rap de retorno em menos de sete segundos.

Além do sommelier, a NEC System Technologies projetou o primeiro robô babá. O Papero Childcare tem câmeras estereoscópicas que reconhecem rostos, ''ouvidos'' de microfone para detectar falas e nove sensores que identificam toque.

Ele tem um celular integrado para ligar para o responsável da criança. O Papero conta ainda com um vocabulário de 3 mil palavras para ajudar no desenvolvimento infantil e consegue rastrear onde as crianças sob seus cuidados estão. Para isso, elas precisam usar um transmissor ultrassônico e um microfone sem fio.