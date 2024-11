Asteroide 'Deus do Caos' passará perto da Terra e terá tremores com planeta

A passagem do asteroide Apophis próximo à Terra em 2029 deverá causar tremores e deslizamentos no astro, segundo um estudo da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

O que aconteceu

A gravidade da Terra pode mudar a superfície do asteroide, causando deslizamentos de terra e tremores no asteroide durante seu contato com o planeta. É previsto que essa passagem próximo à Terra seja em 13 de abril de 2029.

Os pesquisadores descobriram que os processos físicos são desencadeados pelo campo gravitacional da Terra.