Candidato a vereador em Goiânia, irmão de Marçal decepciona coligação

"Qual é o problema de ter foto do Bolsonaro? Sou do partido dele", disse. Ele afirmou, no entanto, que não teve apoio do ex-presidente. Também disse não lembrar se postou e apagou a foto com Eduardo.

Aos 53 anos, Hudson não se parece fisicamente com Pablo: tem cabelos e barba grisalhos, corpo franzino, usa óculos e se veste com despojamento.

Outra diferença é a conta bancária. O primogênito declarou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de R$ 297 mil, contra R$ 169,5 milhões do caçula.

O único imóvel que consta da declaração de Hudson é uma casa no Parque Atheneu, conjunto habitacional de Goiânia.

"É muito difícil ser igual ao Pablo, que fez muita riqueza em pouco tempo", disse ao UOL uma liderança da coligação "Goiânia acima de tudo".

Hudson não é o único Marçal que tenta sucesso nas urnas de Goiás na esteira da popularidade de Pablo.