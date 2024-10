Arrependido de levar campanha até o fim, Datena vota pela 1ª vez em 20 anos

O que aconteceu

Durante coletiva após votar, Datena disse que se arrependeu "de levar a campanha até o fim". Sem demonstrar esperança com a disputa o segundo turno, ele não deixou claro se continuará no partido tucano após o resultado. "Minha parceria é com José Aníbal, que tá aqui do meu lado", disse ele.

Datena afirmou ainda que não pretende apoiar ninguém no segundo turno. Ele voltou a criticar o candidato Pablo Marçal (PRTB). "Eu avisei. O episódio que aconteceu comigo [quando o apresentador agrediu o ex-coach] foi na realidade uma reação minha a ataques brutais que eu não vi outra forma de reagir", disse ele. "Tentei impedir que chegasse a esse ponto."

6.out.2024: Candidato José Luiz Datena (PSDB) em seu local de votação Imagem: Laila Nery

O apresentador deve fazer uma pausa. "Vou tirar 20 dias de férias. Não seria ético voltar à televisão antes do segundo turno, posso influenciar e prejudicar de alguma forma a emissora em que trabalho", completou. Datena já havia dito ao UOL que não pretende se arriscar na política mais uma vez.

Na hora do voto, o apresentador afirmou ter tido um momento nostálgico. Neste domingo, ele votou pela primeira vez em 20 anos, segundo ele: "Foi quase uma viagem no tempo". Preocupado com as abstenções, ele acrescentou: "As pessoas têm que votar. Quanto mais gente vier, melhor para a democracia".