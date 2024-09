O 'truque' de Elon Musk para driblar STF e o X voltar a funcionar no Brasil

Os usuários apaixonados pelos X (antigo Twitter) chegaram a acreditar na quarta-feira (18) que o bloqueio da rede social no país tinha acabado. Algumas pessoas estavam conseguindo acessar e publicar na plataforma. Mas na verdade, tudo não passou de uma mudança de servidores.

Na intenção de driblar a decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Elon Musk trocou a maneira como a rede é distribuída no Brasil. Em vez de usar IPs Fixo (uma identificação que funciona como um 'RG' dos sites e computadores), a empresa passou a utilizar IPs dinâmicos, que mudam a toda hora, fornecidos pela Cloudflare, companhia norte-americana de intermediação de distribuição de conteúdo.

Essa mudança constante de identificação da rede dificulta seu bloqueio. Se, por exemplo, fosse derrubado no Brasil o IP da Cloudflare, que estava gerando esses IP's dinâmicos, outros sites seriam comprometidos, como de bancos e do próprio governo.