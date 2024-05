Excel sem mistério: como encontrar valores duplicados em uma planilha

1) Abra o Excel

2) Monte a planilha com as colunas A, B e C

Monte a planilha como na imagem Imagem: Reprodução

3) Insira os dados que deseja comparar nas colunas A e C, deixando a coluna B vazia

Preencha as colunas Imagem: Reprodução

4) Va até a aba "Fórmulas", selecione "Lógica" e "SE"