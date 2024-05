Ashley Madison: o que aconteceu com site hackeado que expôs casados infiéis

A Netflix lançou nesta semana a minissérie documental "Ashley Madison: Sexo, Mentiras e Escândalo", que narra a história da plataforma criada para pessoas casadas em busca de um caso amoroso.

Em 2015, a empresa foi hackeada e diversos dados foram expostos na dark web. Um grupo que se autodenomina "The Impact Team" ("A Equipe de Impacto") foi o autor do ataque e conseguiu invadir os sistemas da Ashley Madison, extraindo quase todas as informações dos servidores. Os Estados Unidos eram o principal mercado da empresa.

O que aconteceu com a Ashley Madison

O fundador e CEO deixou o cargo. Darren J. Morgenstern saiu em 2015 da empresa após a crise do hackeamento, segundo reportagem da BBC.