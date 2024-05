Proibidão da air fryer: 5 coisas que você não deve fazer com o aparelho

Lotar o cesto da air fryer só vai garantir uma coisa: que os alimentos não sejam cozidos de forma adequada. E isso ocorre porque ela depende que o ar quente soprado atinja a superfície dos alimentos para que eles fiquem no ponto ideal.

Sendo assim, o melhor a se fazer é preparar, no máximo, porções médias. E, ainda assim, o ideal é que no meio do preparo os alimentos sejam virados ou, no caso das citadas batatas fritas, agitados dentro do cesto.

Atenção com alimentos muito leves

Nós já falamos de queijos, mas vamos retomar ao assunto com outra variante desse laticínio: queijo ralado. Se a ideia é dar aquela boa espalhada de parmesão sobre um alimento e aproveitar o calor da air fryer para gratinar, o tiro pode sair pela culatra.

A tendência é que queijo ralado e outros alimentos muito leves literalmente saiam voando com o vento quente soprado pela air fryer. Outro exemplo são hortaliças como couve, que tendem a voar e se espalhar pelo interior do equipamento.

Além de fazer uma baita sujeira, há risco de elas acabarem parando em partes sensíveis da air fryer, o que pode resultar em danos ao aparelho.