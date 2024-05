'Júpiter inchado': planeta gigante que parece com algodão doce é encontrado

Um planeta 50% maior do que Júpiter, porém mais leve do que ele, desafia o entendimento de astrônomos sobre sua formação. Denominado WASP-193b, o novo gigante gasoso é uma exceção a todas as teorias de formação de planetas.

O que aconteceu

Grande, fofo e leve. O exoplaneta foi encontrado orbitando uma estrela distante em nossa galáxia, a Via Láctea. Embora seja enorme, ele tem uma densidade extremamente baixa, que os cientistas comparam à de um algodão doce.