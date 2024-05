De Neymar a Cleyton Spider: conhece todos na lista de maiores influencers?

Confira a lista completa:

Neymar Jr. Whindersson Nunes Anitta Ronaldinho Gaúcho Zé Felipe Vinícius Jr. Felipe Neto Virgínia Fonseca Costa Marcelo Vieira Cleyton Spider

Os maiores de cada rede

A plataforma também divulgou quem são os maiores nomes de cada rede social.

No Instagram, os destaques são Vinícius Jr, Pablo Marçal e Alane Dias. Vinícius Jr. é jogador de futebol brasileiro que atua pelo Real Madrid, além da seleção brasileira. Recentemente, ele foi indicado ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol pelo LaLiga. Já Pablo Marçal é um coach e empresário que cria conteúdo na internet para incentivar as pessoas a alcançarem a "prosperidade". Ele foi o responsável por levar um grupo no Pico do Marins em meio a uma tempestade e organizar uma corrida que levou à morte de um jovem de 26 anos. Já Alane Dias é ex-participante do BBB 24. Apesar de não ter chegado à final, ela ficou entre os últimos eliminados do programa.

Já no TikTok despontam nomes como Emilly Victória Martins, Wueverton Silva e Sosiadoney. Emilly Vicky, como é conhecida nas redes, tem 19 anos e, além de conteúdos virais no TikTok, ainda tem um canal no YouTube onde compartilha desafios e brincadeiras. Wueverton também produz brincadeiras na plataforma, com vídeos que envolvem amigos e familiares. Eigon Oliveira, mais conhecido como Sósia do Neymar, ganhou fama por ser parecido com o jogador de futebol brasileiro e produz conteúdos divertidos na internet.