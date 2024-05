PC do futuro vai ter tanta IA, que vai lembrar tudo que você fez

Legendas automáticas. Sistema de inteligência artificial fará traduções ao vivo de qualquer áudio do seu computador, mesmo que ele esteja offline. Segundo a empresa, num primeiro momento, isso será feito apenas para o inglês.

Primeiros PCs Copilot+ estão em pré-venda nos EUA, partindo de US$ 999 (cerca de R$ 5.100), de marcas como Samsung, Asus, Acer, Dell, entre outros, com entrega prevista em 18 de junho. Ainda não há previsão para chegada dos computadores no Brasil. A Microsoft também anunciou novos laptops Surface com processador Qualcomm, que nos EUA.

Foco em computadores com chip de celular

A empresa promete maior compatibilidade de programas importantes para os novos computadores, como o pacote Adobe (Photoshop, Lightroom, Express, Illustrator e Premiere Pro), Capcut, djay Pro, entre outros.

Até então, a maioria dos PCs com Windows tem arquitetura x86 (usada em chips Intle e AMD). Com o anúncio desta segunda, a empresa mostra que quer ir em direção do uso de chips parecidos com os de celular (arquitetura ARM, feitos pela Qualcomm). Nisso, a Microsoft adota uma linha parecida com a da Apple, que deixou chips Intel para adotar de vez esses de celular nos novos MacBooks.