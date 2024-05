Previsão de chuva: o que é levado em consideração? É confiável?

No Brasil, a previsão é pior do que no resto do mundo. Isso tem a ver não apenas com uma certa defasagem dos equipamentos usados por aqui, mas também com a localização do país, com a maior parte do seu território em região intertropical.

Segundo especialistas, a maior parte da tecnologia meteorológica foi desenvolvida em países de latitude média e, portanto, descartam certas nuances típicas de países como o nosso nos algoritmos.

Tipos de previsão do tempo

Além da previsão natural que vemos no dia a dia, existem outros tipos:

Previsão sazonal: busca fazer modelos para os próximos meses, como saber se vão ser chuvosos ou não, e conta com mais dados de condições do oceano na análise.

busca fazer modelos para os próximos meses, como saber se vão ser chuvosos ou não, e conta com mais dados de condições do oceano na análise. Modelo de mudanças climáticas: analisa, por exemplo, como seria o clima se derretesse todo o gelo do Ártico.

analisa, por exemplo, como seria o clima se derretesse todo o gelo do Ártico. Previsão imediata: visa responder a perguntas do tipo: "vai chover no meu bairro daqui a uma hora?". Essa previsão resultou no aplicativo SOS Chuva e é mais difícil, já que tem que ser muito mais precisa.

Enquanto a previsão do tempo diz que "amanhã vai chover em São Paulo", esta diz "daqui a meia hora vai chover no bairro de Pinheiros".