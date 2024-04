Já viu um canhão antigranizo? Equipamento 'controla' chuva e salva empresas

Antes da família Geisse, somente a cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, possuía este tipo de equipamento. O dispositivo foi instalado no pátio de uma montadora de carros, com capacidade para 17 mil veículos, para evitar que os granizos danifiquem os automóveis recém-fabricados.

Chuvas de granizo causaram danos em automóveis zero km

Em meados de abril de 2011, um temporal com pedras de granizo atingiu a cidade de Curitiba e a região metropolitana. Na época, no município de São José dos Pinhais, onde fica localizada uma das fábricas da montadora Renault do Brasil, cerca de 300 automóveis zero quilômetros, que estavam estacionados no pátio da empresa, tiveram os tetos e para-brisas avariados pelos granizos.

Para amenizar os problemas e prejuízos, em outubro de 2022, foi instalado no Complexo Ayrton Senna - onde fica a montadora Renault do Brasil, um canhão antigranizo, fabricado por grupo espanhol.

O sistema previne a queda de granizo a partir da geração de uma onda de ar. O equipamento tem um alcance de 500 metros de raio e utiliza placas fotovoltaicas para seu funcionamento. Desde a instalação, a incidência de danos por granizo em carros, na área abrangida pelo sistema, foi praticamente eliminada. Esta solução já está presente em mais de 25 países, sendo que a unidade instalada na Renault do Brasil foi a primeira no país, disse o diretor Supply Chain Renault do Brasil, Francis Lanza.

Como funciona o canhão

A tecnologia, de patente espanhola, consiste em um canhão e um sistema de monitoramento por satélite de padrões atmosféricos. Quando nuvens carregadas e propensas de granizos são detectadas, o sistema aciona automaticamente os disparos de ondas sonoras pelo canhão, que tem a potência de 15 mil joules. O sistema funciona de uma forma rápida, gerando uma camada de proteção na estratosfera em até 15 minutos, com disparos a cada sete segundos.