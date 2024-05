Brasil do Futuro, novo projeto do UOL, trará inovações que mudarão o mundo

O Brasil é um enorme celeiro de inovações científicas e tecnológicas que acabam adotadas pelos mais diferentes setores, da saúde às telecomunicações, passando pelo agronegócio até chegar às soluções cotidianas.

A partir desta segunda-feira (13), elas serão retratadas no "Brasil do Futuro", projeto exclusivo do UOL que mostrará histórias de como o amplo universo da produção nacional de ciência e tecnologia, aliada à inventividade local, transforma negócios, comportamentos pessoais e até a vida dos brasileiros.

"Brasil do Futuro" combinará conteúdo jornalístico multimídia com uma presença nas redes sociais, como TikTok e Instagram, e no aplicativo de mensagens WhatsApp. Nelas, o objetivo será falar de inovação com a linguagem dessas plataformas. O projeto também contará com eventos. Presenciais e temáticos, esses encontros discutirão janelas de oportunidades para as mais diversas áreas da sociedade, do agronegócio à geração de energia, inovarem e conseguir ampliar a produtividade, tornar processos mais eficientes e solucionar gargalos.