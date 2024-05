Como saber se seu Instagram foi hackeado e o que fazer no caso de golpe

Para que isso não aconteça, no menu do Instagram tem a opção para desconectar remotamente aparelhos com acesso à conta, que pode ser feito pelo celular ou computador. Nessa opção, os dispositivos são exibidos em uma ordem cronológica (o mais recente em primeiro) e com o nome do dispositivo.

Denuncie o caso para o Instagram

O Instagram lançou uma página específica para denúncia de contas hackeadas: instagram.com/hacked.

Caso aconteça com você, abra o link e preencha os dados do formulário exibido na tela. Dentre as opções disponíveis estão: