A equação mais 'pop' de todas: o que significa o E=mc², de Einstein?

Atualmente, os aceleradores de partículas que estudam a Física fundamental são outro campo onde a equação de Einstein torna-se útil.

De acordo com a Teoria da Relatividade, quanto mais rápido algo se move, mais maciço ele se torna. Assim, em um acelerador de partículas, prótons são acelerados quase que à velocidade da luz e colidem uns com outros. A grande energia proveniente dessas colisões permite a formação de partículas novas, mais maciças do que prótons - como o bóson de Higgs.

Fontes: Felipe Oliveira, engenheiro físico pela Stevens Institute of Technology; Universe Today; The Guardian; American Museum of The Natural History.