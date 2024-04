'Aranhas' em Marte: O que explica imagens captadas por sonda especial?

Uma imagem capturada pela sonda da Agência Espacial Europeia (ESA) revelou pontos escuros na superfície de Marte, que, à primeira vista, ganhava um formato similar a aranhas.

O que aconteceu

Não há aracnídeos em Marte. As formações peculiares são, na realidade, erupções de dióxido de carbono, o CO2, e foram encontradas em uma região do polo sul do planeta vermelho, chamada de "Cidade Inca".

Os pontos escuros com formato de aranhas se formam quando a luz do sol da primavera marciana recai sobre a camada congelada de dióxido de carbono depositada no solo de Marte durante os meses de inverno, segundo a explicação da ESA.