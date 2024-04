Chuva de meteoros Líridas terá pico na segunda (22); entenda o fenômeno

Basta que as condições meteorológicas estejam favoráveis e o local esteja o mais escuro possível. A Líridas costuma ser mais intensa no Hemisfério Norte, onde passam entre 10 e 20 meteoros por hora.

No Brasil, quanto mais ao norte a pessoa estiver, maior chance terá de acompanhá-la.

O que é a Líridas

Os rastros luminosos são gerados por resquícios do cometa Thatcher (C/1861 G1), que orbita o Sol a cada 415 anos.

Ao cruzar essa órbita durante o movimento que realiza ao redor do Sol, a Terra fica mais próxima da trilha de pequenas rochas e poeira espacial deixadas pelo Thatcher em passagens anteriores.

Quando esses fragmentos entram na atmosfera do nosso planeta em altíssima velocidade, gera-se o fenômeno luminoso - os maiores e mais brilhantes são chamados de bólidos. Os que explodem no céu, iluminando o entorno com luz branca ou colorida, são conhecidos como bolas de fogo (fireballs).