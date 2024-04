O jogo virou? CEOs agora temem que a IA possa roubar seus empregos

No entanto, esses profissionais também demonstraram preocupação de como os colaboradores irão lidar com a implementação da IA no ambiente corporativo.

44% acreditam que os seus funcionários não estão preparados para usar essa tecnologia. E a saída para isso, segundo os CEOs, é a alfabetização digital dos colaboradores — 76% dos entrevistados afirmaram que há essa necessidade para a equipe.

É para se preocupar?

O levantamento apontou também que há líderes que baniram o uso de IA generativas (capazes de criar coisas), como o ChatGPT, do local de trabalho. O número daqueles que se mostraram avessos a implementar a tecnologia foi de 34%.

No ano passado, algumas grandes empresas, principalmente instituições financeiras, começaram a proibir o uso de robôs de conversa com IA em meio a relatos de que funcionários vazavam informações acidentalmente ao conversar com eles.

Apesar da preocupação por parte de muitos CEOs, como apontado na pesquisa, ainda é cedo para analisar se a IA tem grandes chances de ocupar importantes postos de trabalhos em grandes empresas. Afinal, são os CEOs os responsáveis por decidir como a IA se encaixará no local de trabalho.