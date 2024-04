Fim da foto ruim: IA do Google é liberada para editar imagens; saiba como

Quase todos os usuários do Google Fotos a partir do dia 15 de maio poderão acessar recursos com inteligência artificial que anteriormente eram exclusivos para usuários do smartphone Google Pixel e assinantes do serviço Google One. São eles Magic Editor, Magic Eraser e Photo Unblur.

O que rolou

Colocado como um dos principais recursos do Google Pixel 8 e 8 Pro, lançado em 2023, o Magic Editor é usado para editar fotos por meio de IA generativa (algoritmos que geram, por exemplo, imagens a partir de comandos).

Recursos como este ficaram exclusivos para os novos modelos do Pixel por seis meses, para após isso serem disponibilizados para os smartphones anteriores.