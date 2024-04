Cientistas criam material que fica mais resistente quando você bate nele

Com mais intensidade, as partículas do amido se tocam, causando atrito e agindo como se fossem uma substância sólida. A diferença de comportamento se deve ao tamanho das partículas.

Dessa maneira, os pesquisadores testaram um resultado parecido usando um material polimérico, ou seja, uma substância composta por moléculas grandes.

Polímeros que ajudam os materiais a conduzirem eletricidade, com substâncias de carga positiva e negativa, foram testados. O material se deformava e esticava quando era atingido por impactos rápidos.

A adição de 10% a mais de sulfonato de poliestireno melhorou sua durabilidade adaptativa e condutividade.

Os cientistas tentaram criar, com dois polímeros com carga positiva e dois com carga negativa, um material com estruturas superpequenas - e usaram para exemplificar uma figura: "almôndegas" em miniatura em uma tigela de espaguete. Elas absorveram os impactos sem se partirem, mantendo o material e sua condutividade.

Houve ainda a adição de nanopartículas de uma substância (1,3-propanodiamina) carregadas positivamente. Isso melhorou ainda mais a resistência, enfraquecendo ligeiramente as "almôndegas", para que o material pudesse sofrer golpes maiores, ao mesmo tempo fortalecendo o 'espaguete' a sua volta - o que mantém a integridade do material.