Fotógrafo revela imagens das misteriosas 'fazendas de cliques' do Vietnã

Todas pareciam startups do Vale do Silício. Havia uma enorme quantidade de hardware, paredes inteiras de telefones.

Jack Latham à CNN

'Fazenda de cliques' no Vietnã Imagem: Reprodução / Jack Latham

TikTok é a plataforma mais popular nas fazendas de cliques que o fotógrafo visitou. Segundo ele, os trabalhadores desses locais geralmente eram responsáveis por tarefas em plataformas específicas, como comentar em massa em contas do Facebook ou ver vídeos em sequência no YouTube.

Trabalhadores com quem Latham conversou anunciavam seus serviços online por menos de um centavo por clique, visualização ou interação, ainda de acordo com a CNN.

As imagens da viagem pelas fazendas de cliques do Vietnã aparecem no novo livro de Latham, "Beggar's Honey" ("O Mel do Miserável", em tradução livre). Em 134 páginas, o fotógrafo retrata uma mistura de telefones, redes de fios e computadores com frames do tipo de conteúdo que viu sendo impulsionado nesses locais.