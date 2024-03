Homem com chip cerebral joga Mario Kart 'com a mente', diz Neuralink; vídeo

Noland Arbaugh, de 29 anos, consegue jogar Mario Kart com sua mente, segundo a Neuralink. O homem seria a primeira cobaia da empresa a ter implantado em seu cérebro um chip que permite o controle de aparelhos eletrônicos.

O que aconteceu

Homem joga Mario Kart com a mente. Arbaugh perdeu o movimento do corpo dos ombros para baixo em um acidente de mergulho, mas agora consegue jogar videogame e digitar com sua mente, após ter aplicado um chip da Neuralink em seu cérebro, segundo a empresa.

Vídeo mostra Arbaugh chegando em segundo lugar em jogo. Em filmagem divulgada pela Neuralink, Arbaugh consegue terminar uma corrida no Mario Kart em segundo lugar enquanto jogava apenas com sua mente.