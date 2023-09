Mensageiro do tempo: por que amostra do asteroide Bennu é tão importante?

... e a origem do Sistema Solar. "[A coleta] aprofundará nossa compreensão sobre a origem do nosso Sistema Solar e sua formação", completou Nelson. Essa amostra vai ajudar a entender melhor a formação dos planetas e dos "produtos orgânicos e da água que deram origem à vida na Terra", segundo nota da Nasa. Isso ocorre porque os asteroides são compostos de materiais originais do Sistema Solar, datam de cerca de 4,5 bilhões de anos e permaneceram relativamente intactos. "É a história de nossa própria origem", disse Melissa Morris, executiva do programa Osiris-Rex, responsável pela coleta.

Material é inédito. As amostras nunca estiveram expostas à nossa atmosfera. "Elas não estiveram expostas a nada exceto o espaço hostil durante bilhões de anos. Elas vão nos ajudar a determinar se o que realmente pensamos que é verdade, é verdade", disse a cosmoquímica Eve Berger, que pretende analisar as partes orgânicas de Bennu. Acredita-se que asteroides e cometas tenham fornecido o material orgânico que ajudou a vida a florescer na Terra.

Tem cerca de 250 gramas. A amostra do Bennu tem cerca de 250 gramas de "rochas e poeira". Ela agora está conectada a um fluxo contínuo de nitrogênio, que não interage com a maioria dos outros produtos químicos —o que a mantém pura.

É a maior amostra já coletada em anos. Essa é a maior amostra de material já recuperada desde as rochas lunares do programa Apollo, que acabou em 1972, segundo Amy Simon, cientista da Nasa.

A cápsula de retorno com uma amostra coletada do asteroide Bennu Imagem: NASA/Keegan Barber

O que vai acontecer agora?

Ela vai ser transportada de Utah para Houston. Depois de pousar no deserto, ela deve ser levada para o Johnson Space Center da Nasa, em Houston. Com o tempo, fragmentos devem ser distribuídos para cientistas de todo o mundo.