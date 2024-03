SXSW: o que esperar do festival que prevê o futuro há quase 40 anos

É praticamente um movimento migratório. Todo fim de inverno no hemisfério norte desde 1987, publicitários, jornalistas, influenciadores, criadores e quem trabalha com tecnologia e educação rumam para o sudoeste do Texas.

Eles se dirigem ao South by Southwest, maior festival do mundo de inovação e que acontece na cidade de Austin. Ali, o pessoal se reúne para falar uma só língua: a do futuro.

O SXSW mistura palestras de educação com as de tecnologia. Mas entenda que aqui tecnologia são desde discussões sobre inteligência artificial combatendo a solidão até a ligação da geração Z com os "green jobs", empregos relacionados à preservação do meio ambiente. Tem até reflexões sobre o aquecimento global mudando os rumos do mercado de trabalho.