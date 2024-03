Por que é importante saber quanto cocô de peixe há no oceano? São toneladas

Você já parou para pensar que, quando entra no mar, também está entrando em contato com (muito) cocô de peixe? Pode parecer nojento para alguns, mas saiba que as fezes desses animais são ricas em carbono e nos ajudam a regular a temperatura do planeta.

Os oceanos são a maior piscina ativa de carbono no mundo. Um novo estudo estima que até 16% de todo esse carbono vem de fezes, respiração e outros excrementos dos peixes.

Todos os anos, cerca de 1,65 bilhão de tonelada de carbono é descarregada nas profundezas dos mares. Diversas evidências apontam que o plâncton — pequenos organismos aquáticos, como o krill — é responsável por "sequestrar" carbono da superfície e depositar no leito marinho.