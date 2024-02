'Deepfakes' da Taylor Swift: novas tecnologias são usadas contra mulheres

Quando se trata de pornografia deepfake, as mulheres, em particular, são desproporcionalmente visadas. De acordo com o DeepTrace, 96% de todos os deepfakes on-line são vídeos falsos não consensuais de mulheres. Em sua maioria (mas não exclusivamente) são atores e músicos conhecidos.

Isso é preocupante, mas não surpreendente. Pesquisas mostram que o abuso on-line afeta desproporcionalmente mulheres e meninas, especialmente mulheres indígenas, mulheres de origem migrante e lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais.

As figuras públicas, em particular, enfrentam taxas mais altas de abuso on-line, especialmente mulheres e pessoas com diversidade de gênero. Um estudo constatou que as celebridades são mais indevidamente culpadas do que as pessoas que não são celebridades pelo abuso que recebem on-line, e esse abuso geralmente é visto como menos grave.

Pesquisas mostram que o abuso baseado em imagens pode resultar em danos significativos para as vítimas, inclusive ansiedade, depressão, ideação suicida, isolamento social e danos à reputação. Para figuras públicas, os deepfakes e outras formas de abuso on-line também podem resultar em diminuição das perspectivas de carreira, afastamento da vida pública e resultados negativos para a saúde mental.

Em 2016, as fotos da ativista australiana e defensora de reformas na legislação Noelle Martin foram retiradas da mídia social e sobrepostas a imagens pornográficas. Martin relatou ter se sentido "fisicamente doente, enojada, com raiva, degradada e desumanizada" como resultado. As imagens de Martin alteradas digitalmente e deepfakes continuam a circular on-line sem seu consentimento.