Oito empresas de tecnologia assinam acordo com Unesco para IA 'mais ética'

Oito empresas de tecnologia, entre elas a Microsoft e a Telefónica, se comprometeram, nesta segunda-feira (5), em um fórum na Eslovênia, a construir uma inteligência artificial (IA) "mais ética", em conformidade com o marco de princípios da Unesco.

Em 2021, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) aprovou a Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial, um instrumento baseado na "proteção e promoção dos direitos humanos, a dignidade humana e a garantia da diversidade e inclusão".

As empresas signatárias do acordo - Microsoft, Telefónica, GSMA, Lenovo, INNIT, LG AI Research, Salesforce e Mastercard - prometeram integrar os valores e princípios do marco da Unesco "ao desenvolver e implementar sistemas de IA", segundo um comunicado.