Meta identificará imagens geradas por IA em suas redes sociais

A gigante americana Meta anunciou, nesta terça-feira (6), que identificará "nos próximos meses" qualquer imagem gerada por inteligência artificial (IA) que apareça em suas redes sociais Facebook, Instagram e Threads.

"Nos próximos meses, rotularemos as imagens que os usuários publicarem no Facebook, Instagram e Threads sempre que pudermos detectar indicadores, conforme as normas da indústria, que revelem se são geradas por IA", anunciou o responsável por assuntos internacionais da Meta, Nick Clegg, em um blog.

A empresa já identifica imagens feitas por robôs com a ajuda de sua própria ferramenta, Meta IA, lançada em dezembro.