Invenção por acidente: Stanley, do copo, fez mais do que você imagina

A marca chegou ao Brasil pelo Sul, por meio de garrafas térmicas, essenciais no consumo de chimarrão. Tudo isso sem alarde.

Em meados de 2021, a Stanley explodiu nos EUA. As canecas esgotaram rapidamente, assim como um outro lançamento da empresa: copos em tons pastel.

À medida que influenciadores passaram a divulgar a Stanley, ela virou moda. No Brasil, o movimento veio pouco depois —e não tanto pela linha "camping", mas sim pela linha "bar". Até meados de 2020, as buscas pela marca no Google no país eram praticamente inexistentes. Elas começaram a subir, até disparar de fato em dezembro de 2021.

O copo virou objeto de desejo e de discussão. É um meme constante, pelos preços elevados. Com o valor de um dos copos, por exemplo, é possível comprar uma caixa térmica simples de 20 litros, um saco de gelo e 12 latas de cerveja vendida como premium no supermercado. Se pegar uma promoção, ainda sobra para o amendoim.

*Com reportagem publicada em 26/01/2022