Da quase extinção à fama: como copo Stanley virou objeto de desejo

Copo Stanley, amado e odiado, ganhou as redes Imagem: Reprodução/Instagram

Poucos anos antes, a marca chegou ao Brasil pelo Sul, por meio de garrafas térmicas, essenciais no consumo de chimarrão. Tudo isso sem alarde.

Em meados de 2021, a Stanley explodiu nos EUA. As canecas esgotaram rapidamente, assim como um outro lançamento da empresa: copos em tons pastéis.

À medida que influenciadores passaram a divulgar a Stanley, ela virou moda. "Há alguns copos parecidos e um pouco menores no mercado, mas eles não são tão bonitos", disse ao site norte-americano Buzzfeed News Ashley LeSueur, uma das criadoras do guia de compras The Buy Guide, perfil que diz ter "ressuscitado um produto morto".

Copo Stanley promete manter a cerveja bem gelada por horas Imagem: Reprodução/Instagram

No Brasil, o movimento veio pouco depois —e não tanto pela linha "camping", mas sim pela "bar". Até meados de 2020, as buscas pela marca no Google no país eram praticamente inexistentes. Elas começaram a subir, até disparar de fato em dezembro de 2021.