À la CSI: drone e covas falsas ajudam na busca de escoteiro sumido em 1985

Passados 38 anos do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, que tinha 15 anos à época, a polícia retomou as buscas pelo garoto após receber novas pistas. O uso de tecnologias à la "CSI", com direito a drone, geolocalização e georradar são a esperança de que se encontre pistas ou o corpo do garoto no Pico dos Marins, em Piquete (SP).

Novas pistas motivaram o recomeço das buscas, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública). A possibilidade que a polícia científica trabalha é que o corpo do garoto pode estar enterrado no pico. Já foram mapeados cinco possíveis locais.

A perita Karin Kawakami De Vicente do núcleo de desenvolvimento de projetos da Polícia Científica do Estado, explicou a Tilt que o trabalho no Pico dos Marins usa três tipos de sistemas: