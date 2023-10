Como funcionará hub que criará internet e energia do futuro no Brasil

Essa mudança já está acontecendo no exterior. Nos Estados Unidos, está em operação a Dish Network, a maior rede Open Ran do mundo. Na Europa, a Telefónica já anunciou 50% de sua base será assim nos próximos anos. No Brasil, por outro lado, as operadoras estão inclinadas a abraçar essa nova modalidade de tecnologia, mas não o fazem por estarem amarradas a contratos de exclusividade com grandes fabricantes, conta Lima.

Gustavo Correa Lima, gerente de Soluções de Conectividade do CPQD, apresenta a tecnologia de Open Ran Imagem: Helton Simões Gomes/UOL

Um exemplo do potencial funcional dessa inovação está no próprio CPQD, onde está em operação uma rede privativa (que opera apenas nos limites do centro) 5G Open Ran. Além disso, a instituição foi escolhida pelo Embrapii como o centro oficial do desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil, ao lado da RNE (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa).

O segundo campo de atuação a ter o laboratório ampliado é o das energias renováveis, que vai focar em:

hidrogênio verde;

controle eletrônicos de baterias;

desenvolvimento de baterias;

Área em que o CPQD vai estrear, o hidrogênio verde é um combustível renovável em que a União Europeia tem apostado muito. Em junho, o bloco sinalizou que iria investir 2 bilhões de euros (R$ 10,5 bilhões) em iniciativas brasileiras.