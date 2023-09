Amazon transforma Alexa em IA generativa e cria rival para ChatGPT e Bard

A Amazon acaba de anunciar que sua famosa assistente virtual, a Alexa, ganhou um novo modelo de inteligência artificial generativa. Assim, será possível conversar com ela da mesma maneira que fazemos com o ChatGPT, da OpenAI, ou o Bard, do Google —mas por voz.

Com isso, ela ganha a capacidade de emitir opiniões e de criar conteúdos, como escrever mensagens e inventar histórias e poesias.