Entre os exemplos, está um artigo publicado na revista científica "Frontiers in Cell and Developmental Biology". Os autores do texto chegaram a criar nomes inexistentes para supostas células, como "Iollotte sserotgomar" e "testtomcels", e ainda produziram uma ilustração bizarra com IA de um rato com um testículo quase maior do que o seu corpo.

Também há dezenas de outros trabalhos que foram aceitos e publicados mesmo com frases fora de contexto criadas por IA. É o caso de um artigo publicado na revista "Surfaces and Interfaces", da Elsevier, que começa o primeiro parágrafo assim

Certamente, aqui está uma possível introdução para o seu tópico

Uma resposta típica do ChatGPT quando você faz algum pedido.

Mas a produção de artigos de maneira automatizada não é o único problema. Existe um outro, silencioso e ainda mais sensível: a confiança exagerada, sem senso crítico, em sistemas de IA.

Apesar de oferecer bons resultados, a IA está longe de ter uma habilidade sobrehumana a qual podemos confiar sem questionar seus resultados. O desafio é que uma parcela da comunidade científica, especialmente aquela que não está trabalhando diretamente com a temática de IA, muitas vezes não entende todas essas limitações.